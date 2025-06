L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Ambrosini, in questi giorni è presente alla rassegna Pitti Uomo. Un'occasione questa per parlare delle vicende gigliate.

Pioli

Su Pioli: “Penso che sia una scelta intelligente, un allenatore che è stato apprezzato tantissimo oviunque è stato e poi rimpianto molto quando è andato via. Ha qualità umane e calcistiche riconosciute ed è una soluzione opportuna di una squadra che deve avere ambizioni superiori. Firenze è una piazza che merita di vivere determinate stagioni anche se non sarà difficile”.

Dzeko

Su Dzeko: “Può dare una grande mano alla Fiorentina. Quando arriva un ‘ragazzo esperto’ è un investimento per gli altri. Deve avere un ruolo che va oltre il minutaggio in campo”.

Calabria, Bennacer, Fagioli

Su Calabria: “E' un ragazzo serio che ha qualità che possono essere utili, ma non so se ha voglia di venire qui per fare la riserva. Bennacer calciatore forte, dovesse arrivare in viola farebbe sicuramente bene”.

Infine su Fagioli: “E' un ragazzo su cui vale la pena insistere, gli ho visto fare delle partite interessanti. La Fiorentina ha un insieme di calciatori forti, deve trovare una linea che deve essere messa insieme”.