"A Udine vittoria da grande squadra, speriamo sia un segnale positivo. Infortunio Dodò? Ora si vedrà il valore di Italiano"

L'ex viola Alberto Di Chiara ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria di ieri della Fiorentina: “Le partite si possono vincere anche in questa maniera, non conta quanto ma come tiri in porta. L'Udinese ha fatto la partita ma ha sbagliato tutto davanti, e in più ha incontrato un grande Terracciano. Poi la differenza l'ha fatta Bonaventura, un allenatore in campo. Mi sono piaciuti anche Kayode e Martinez Quarta. Vittoria da grande squadra, speriamo sia un segnale positivo”.

E poi sull'infortunio di Dodò: “In passato tanti terzini sinistri hanno giocato a destra per una parte di carriera, ricordo ad esempio Zambrotta. Bisogna provare Biraghi e Parisi in allenamento per capire se sanno interpretare il ruolo. Italiano non cambierà mai modulo quindi deve trovare per forza un'alternativa, e sono questi i momenti in cui si vede il valore di un allenatore”.