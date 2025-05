Un club francese (che giocherà in Champions League) mette De Gea nel mirino. Ma la Fiorentina...

Il campionato è appena finito ma il calciomercato non perde tempo. L'esperto di mercato Fabrizio Romano parla infatti di un interessamento da parte di un club francese (che giocherà in Champions League) per David De Gea.

De Gea nel mirino di un club di Ligue 1

Il portiere spagnolo è infatti finito sul taccuino del Monaco, la squadra di Montecarlo. De Gea è uno dei nomi preferiti per i pali del club monegasco, ma la Fiorentina - assicura Fabrizio Romano - sta parlando con il classe ‘90 per trattenerlo a Firenze. La priorità del club di Commisso è quella di estendere il contratto dell’ex Manchester United fino al 30 giugno 2028.