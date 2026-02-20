Wdowik: "Il calcio sa essere imprevedibile, possiamo ribaltare il risultato a Firenze e rimontare"

Dopo la sfida tra Jagiellonia e Fiorentina, l'esterno dei polacchi Bartłomiej Wdowik ha commentato così la gara e la sconfitta dei giallorossi a Polsat Sport.

Le sue parole

“Nel primo tempo avremmo potuto prenderci qualche rischio in più. Ho la sensazione che la partita fosse sotto controllo. È stata una prima frazione piuttosto equilibrata, e nei primi minuti abbiamo giocato particolarmente bene, riuscendo a creare le nostre occasioni”.

Sul ritorno

“Faccio fatica a dire qualcosa su ciò che è successo nella ripresa. Tre gol, tutti su palla inattiva: ci hanno punito con grande concretezza. Ora non resta che guardare avanti: domenica abbiamo una partita in casa contro il Radomiak Radom, poi penseremo al ritorno. Dal punto di vista del gioco credo che possiamo dimostrare di essere in grado di recuperare i tre gol di svantaggio. Il calcio sa scrivere scenari imprevedibili”.