Commisso: "Ha fatto molto male ieri sera perdere 4-0 e non sono qua per cercare scuse. Voglio che il popolo viola torni a sognare" - VIDEO

Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso si è lanciato in un discorso rivolto ai tifosi viola nel corso del corteo del centenario del club per le strade del centro storico di Firenze.

“Non sono qua per cercare scuse per ieri”

Commisso ha voluto parlare a gran voce ai tifosi: “Grazie popolo viola per essere qua stasera! Ieri sera ha fatto male perdere 4-0, non sono qui stasera per cercare scuse. Dobbiamo fare meglio, e faremo meglio. Ma una serata difficile non cambierà mai quello che provo per questo club. Amo la Fiorentina, amo questi colori e amo Firenze”.

“La Fiorentina è speciale”

Per poi aggiungere: “Vedo tutti voi qua e mi ricordo perché la Fiorentina è speciale. Questa è passione, questo è amore, questa è la Fiorentina. Voi siete il cuore di questo club e stasera, dopo una serata difficile voglio dirvi una cosa speciale, molto semplice. Voglio che il popolo viola torni a sognare. Lavoreremo, combatteremo e faremo di tutto per rendervi orgogliosi. Grazie di cuore, forza Fiorentina sempre!”.

Il video

Qua di seguito trovate il video con le parole di Commisso:

