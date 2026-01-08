Paratici e l'ostruzione strategica del Tottenham. Ma ci sono due certezze granitiche
Fabio Paratici è il nuovo Head of football in pectore della Fiorentina ed è pronto a sbarcare al Viola Park non appena da Londra arriverà il via libera definitivo.
Certezze granitiche
Un'operazione che, scrive stamani La Nazione, poggia su due certezze granitiche: l'affare si farà e, da dopo sabato 10, ogni giorno potrà essere quello giusto per vedere il dirigente in città.
Ostruzione strategica
II Tottenham non ha messo in discussione né la volontà di Paratici di trasferirsi a Firenze né la decisione di lasciarlo partire. Siamo in un momento che sul quotidiano locale viene definito di ‘ostruzione strategica’. Gli Spurs vogliono che il dirigente resti vicino alla squadra in un momento delicato, sia per le vicende del campionato che per quelle di mercato.
Paratici nel frattempo continua a muovere i fili del mercato della Fiorentina e la squadra che sta nascendo porta già la sua firma.