Dzeko rompe il silenzio sui social: "Onorato di indossare la maglia di un club storico, che rappresenta una città incredibile" - FOTO

Nel giorno dell’ufficializzazione del suo approdo nella sua nova squadra, il nuovo attaccante della Fiorentina Edin Dzeko dopo aver espresso le sue prime parole in viola sui social della Fiorentina, ha usato il proprio profilo Instagram per lanciare il primo messaggio ai suoi nuovi tifosi.

Dzeko non vede l'ora di vestire la maglia della Fiorentina

Nel pubblicare, sul proprio profilo Instagram, le prime immagini in maglia viola il bosniaco ha voluto sottolineare come sia felice di essere tornato in italia in un club come la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile. Adesso non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di giocare per i nostri tifosi. Forza Viola”.