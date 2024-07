Parcheggiati nei meandri del Viola Park

Nzola e Ikone, Ikone e Nzola. In questi giorni non c'è traccia di loro sul campo dove si allena la Fiorentina agli ordini di Palladino.

Persi all'interno del Viola Park

Sia l'angolano che il francese sono ‘parcheggiati’ all'interno del Viola Park, dove fanno programma differenziato in attesa di sviluppi relativi al loro futuro.

Le loro prospettive

Un futuro che, viste queste condizioni, è chiaramente lontano da Firenze. Ikone ha per il momento rifiutato la possibilità di andare a giocare in Qatar, dove tra l'altro avrebbe avuto un ingaggio molto superiore rispetto a quello percepito nel club di Commisso. Nzola potrebbe invece rimanere in Italia magari in prestito a qualche squadra di secondo piano in Serie A.