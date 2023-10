Venuti diventa padre. La compagna: "Vittorio, hai scelto di arrivare prima del previsto" FOTO

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, è divenuto padre per la prima volta. Per lui e per la sua compagna, Augusta Iezzi, è arrivato un maschio, che hanno deciso di chiamare Vittorio.

“Hai scelto di arrivare senza nessun preavviso due settimane prima del previsto - scrive la Iezzi sui social - in una giornata inaspettatamente fredda e piovosa. Dopo un lungo travaglio abbiamo potuto accarezzare quella testolina che per tante volte abbiamo immaginato. Sei così fragile e prezioso che abbiamo timore di stringerti forte a noi come vorremmo. Sei prezioso, Vittorio; questo nome che abbiamo scelto alcuni anni fa ha finalmente una minuscola e incantevole identità”.

