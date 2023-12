Rivoluzione nel mercato dei diritti televisivi: come cambierà il modo di guardare il calcio? La decisione del Parlamento Europeo

Una decisione del Parlamento Europeo può cambiare radicalmente il modo di guardare il calcio nei prossimi anni.

Il Parlamento si è espresso, è favorevole alla rimozione del geo-blocking. Si tratta del blocco che non permette di abbonarsi a un servizio offerto all'estero. Una barriera che l'Unione Europea vuole abbattere, introducendo una forte rivoluzione per la diffusione di servizi in streaming di film e serie tv, nonché per la trasmissione di eventi sportivi in diretta.

La trasmissione del calcio può cambiare a tutti i livelli, dalla Serie A alle competizioni europee. Una notizia che, adesso, serve alla Commissione Europea per formulare un nuovo regolamento entro il 2025.