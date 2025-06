L'Udinese chiude le porte per Thauvin. Nani: "Non abbiamo alcuna intenzione di cederlo. E lui non ci ha chiesto di andare via"

La Fiorentina, nonostante sia ancora senza allenatore, sembra guardare già a un obiettivo di mercato. Negli ultimi giorni è emerso l'interesse del club viola per Florian Thauvin dell'Udinese. Ma il campione del mondo con la Francia non sembra voler cambiare aria; sicuramente non vogliono cacciarlo i bianconeri.

Questo il commento del dirigente dell'Udinese Gianluca Nani: “Non abbiamo alcuna intenzione di cedere Thauvin. L'opzione di prolungamento è appena scattata e siamo contentissimi di averlo con noi. Inoltre, lui non ci ha certamente chiesto di andare via”.