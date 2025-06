Esperienza per la Fiorentina che verrà. Džeko e Thauvin seguiti dalla dirigenza viola, ma le trattative sembrano tutt'altro che facili

La questione principale in casa Fiorentina è ovviamente la ricerca del nuovo allenatore, intanto però qualcosa comincia a muoversi anche sul mercato giocatori.

Dzeko e la concorrenza del Bologna

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su due profili esperti che ben conoscono la Serie A: Edin Džeko e Florian Thauvin. Il primo si è svincolato dal Fenerbahce con il quale è stato protagonista di due stagioni positive andando a segno 35 volte in campionato. L'ex attaccante di Roma e Inter si è svincolato dalla squadra turca e avrebbe voglia di tornare in Italia. Su di lui, nonostante l'età (39 anni), c'è la concorrenza del Bologna. Pradè dal canto suo lo vorrebbe portare a Firenze per assegnargli il ruolo di vice Kean che tanto è mancato nella passata stagione.

La trattativa per Thauvin

Anche il francese dell'Udinese Florian Thauvin è nella lista degli uomini mercato viola, individuato da Pradè e Goretti per sostituire il probabile partente Beltran. Il francese, a seguito dell'opzione esercitata dalla società friulana pochi giorni fa, ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, ma il suo stipendio pesante potrebbe far propendere per una sua cessione solo in caso di un'offerta importante.