La qualità che costa meno: la Fiorentina mette Thauvin in concorrenza con Gudmundsson

Florian Thauvin continua le terapie per ripresentarsi al meglio nella prossima stagione. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con l'Udinese, dove guadagna poco meno di due milioni, ed è tentato dall'idea di tornare a giocare una coppa europea.

Concorrenza con Gudmundsson

La Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport, lo mette in concorrenza con Albert Gudmundsson, di proprietà del Genoa per il cui riscatto vanno sborsati altri 17 milioni, oltre a quelli già pagati per il prestito annuale.

Qualità che non si discute

L'islandese non ha convinto particolarmente, ma al Viola Park tutti sono straconvinti del suo valore tecnico. Thauvin costerebbe molto meno e la sua qualità non si discute.