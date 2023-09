Il sindaco Dario Nardella ha parlato della collaborazione tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, anche dopo la cena avvenuta insieme allo staff viola e Rocco Commisso in occasione del Torrino d'Oro. Queste le sue parole:

“Il parcheggio scambiatore a Bagno a Ripoli sarà utilizzabile anche dalla Fiorentina con il Viola Park come abbiamo sempre detto. Siamo stati a cena insieme io e Commisso in occasione del Torrino d’Oro, abbiamo parlato di tante cose. È stato divertente essere in mezzo a lui e Italiano e sentirli parlare delle sfide sportive che attendono la Fiorentina. Il rapporto tra di noi è eccellente, abbiamo una collaborazione ottima che voglio continui anche oltre il Viola Park, anche per le infrastrutture. Martedì prossimo diamo il via al progetto tramvia, che interesserà non solo i tifosi viola ma anche migliaia di cittadini fiorentini”.