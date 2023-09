Si avvicina il taglio del nastro del Viola Park. Adesso potrebbe esserci anche la data giusta per l'inaugurazione: ecco quando

Siamo agli sgoccioli per la tanto attesa inaugurazione del Viola Park. Oggi ci sarà la riunione tra la Commissione di pubblico spettacolo e i tecnici della Fiorentina, che potrebbe dare il via libera per il definitivo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco al nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli. Una risposta, come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, è attesa entro la fine della prossima settimana.

Filtra in ogni caso ottimismo nell'ambiente gigliato, tanto che, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, una prima data possibile per il taglio ufficiale del nastro del Viola Park potrebbe essere lunedì 9 ottobre. Il giorno prima, la Fiorentina sarà impegnata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro la squadra partenopea.