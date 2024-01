Italiano: "Supercoppa? Potevamo ottenere qualcosa in più. Ma domani vogliamo fare un'impresa contro l'Inter"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia della partita contro l’Inter:

Le parole di Italiano

“Una partita importante per noi, sappiamo quanto sarà difficile contro una squadra che sta bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato su tutti i nostri principi per mettere in difficoltà l’Inter, spero di poterli in difficoltà. Non nascondo il fatto che siamo delusi dalla Supercoppa, anche se ritengo il risultato bugiardo… la squadra poteva ottenere qualcosa in più".

“Vogliamo fare un'impresa domani”

E ancora: "La classifica è bellissima e siamo contenti del nostro percorso ma il girone di ritorno è un campionato diverso, dobbiamo confermarci a questi livelli. Se lo stadio si accende e ci trascina siamo capaci di fare grandi cose. Vogliamo fare un’impresa e mettere in difficoltà l’Inter”.