Felipe Dal Bello: "La difesa a tre esalta Dodo, ha grandi capacità di inserimento. Fagioli? Ne andrebbe preso uno simile"

Felipe Dalbello, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana per parlare della rosa di Pioli, fra difesa e centrocampo, con un focus particolare su Dodo:

“La linea a tre esalta Dodo”

“La difesa a tre può favorire la gamba di Dodo. E' sicuramente più offensivo che difensivo, ha una facilità d'inserimento e di accompagnare l'azione fuori dal comune. Ha anche colpi di testa e inserimenti importanti: in una parola, vede la porta”.

Poi su Fagioli e l'idea del regista

“La Fiorentina ha bisogno di dinamismo a centrocampo. Fagioli è veramente forte, molto interessante e secondo me ne andrebbe trovato un altro simile. Un innesto da inserire davanti alla difesa. Serve qualcuno di gamba per far sì che i quinti non rientrino fino alla linea difensiva”.