L'allenatore del Bruges, Nicky Hayen, è rammaricato per la sconfitta subita contro la Fiorentina: “Concedere un gol come quello del 3-2 è pesante per il nostro morale, ma abbiamo fatto bene. Non abbiamo espresso il nostro gioco, anche a causa dell'inferiorità numerica. La Fiorentina ha giocato con un'intensità importante”.

E poi: “Avevo avvertito i miei di stare attenti su Sottil e di fare attenzione ai suoi tiri, ma non c'è stato niente da fare. L'espulsione ci ha penalizzati, ma il nostro giocatore non sapeva di essere stato ammonito, non ha fatto certo una mossa intelligente”.

Infine: “Il nostro secondo gol è un esempio di come possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina e ci proveremo in diversi modi al ritorno”.