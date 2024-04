Il Marsiglia alla ricerca di un nuovo tecnico. E dalla Francia si fa anche il nome di Italiano

Anche in casa Marsiglia si cerca il nuovo tecnico per la prossima stagione. In pole per il posto c'è Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille, al quale l'OM è pronto a offrire uno stipendio il doppio più alto rispetto a quello attualmente percepito.

Ma quello di Fonseca non è l'unico nome che il Marsiglia sta studiando. Sul taccuino c'è anche Sergio Conceiçao, allenatore del Porto. Oltre ai nomi di Frank Haise, Habib Beye e Christophe Galtier. Suggestioni arrivano anche dall'Italia, con gli occhi del club d'oltralpe che sono finiti su Vincenzo Italiano e Thiago Motta. Lo riporta L'Equipe.