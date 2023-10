Pazzo Casteddu! Il Cagliari va sotto di tre gol in casa, poi Oristanio e Pavoletti la ribaltano: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata Cagliari-Frosinone, gara dell'ora di pranzo di questa domenica di Serie A. E' letteralmente successo di tutto, con i padroni di casa andati sotto 0-3 (con una doppietta di Soulé e un gol di Brescianini) che poi sono andati a vincerla 4-3 nel finale!!!

La rimonta è partita tutta grazie ai piedi di Oristanio che ha trafitto il Frosinone per primo, seguito poi da Makoumbou e infine da Pavoletti di testa per il 3-3. Nei minuti di recupero ci pensa ancora l'esperto centravanti toscano a vincere la partita. E' 4-3 finale e festa grande in Sardegna: adesso Ranieri può sperare…

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 23, Inter 22, Milan 21, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Torino 12, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Cagliari 6, Udinese 6, Salernitana 4.