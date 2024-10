Riccardo Galli: "Se la Fiorentina vincesse contro la Roma volerebbe in classifica. Io ci credo. Kean? Lui vuole giocare, ma bisogna stare attenti"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Riccardo Galli, intervenendo sulla gara di domani tra Fiorentina e Roma. Queste le sue parole: “Io sinceramente credo nella vittoria viola. In caso arrivassero i tre punti la Fiorentina volerebbe in classifica. La squadra di Palladino sta facendo bene e la Roma è in confusione. Al di là di qualche intoppo iniziale, la Fiorentina ha dimostrato che basta qualche vittoria per risalire e fare bene”.

E sulla formazione di domani: “C'è da stare attenti con Kean, perché lui vuole giocare a tutti i costi ma serve essere prudenti sulle sue condizioni. Per il resto non mi aspetto molti cambiamenti da parte di Palladino rispetto alla formazione tipo”.