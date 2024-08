Nei minuti precedenti all’esordio della sua Atalanta contro il Lecce, il presidente dei bergamaschi Luca Percassi ha analizzato le situazioni di Lookmann e Koopmeiners, che stanno facendo di tutto per lasciare Bergamo: qualcosa di molto simile alla situazione che sta vivendo la Fiorentina con Nicolas Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni a SkySport:

"Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo mantenere sempre la nostra identità, avendo chiari quali sono i nostri obiettivi. L'estate scorsa, quando è finito il campionato, per la prima volta tutti ci eravamo prefissati l'obiettivo di confermare i big e i titolari. Eravamo preparati a delle turbolenze sul mercato, magari non ci saremmo mai aspettati certe cose, ma siamo tranquilli e la proprietà si è resa disponibile a investire. Se ci saranno opportunità, saremo pronti a coglierle”.

“Pronti a cogliere qualsiasi tipo di opportunità”

Ha poi concluso: “Noi siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti era non far partire nessuno per la prima volta nella storia. Noi abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni e obblighi, non vediamo l'ora che finisca questo mercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l'infortunio di Scamacca. Tutti i giocatori però sono dell'Atalanta e sarà quindi la società a decidere per il bene di questa scadrà. Molte volte a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune. Il calciomercato ha tempistiche infinite, andrebbe regolamentato meglio".