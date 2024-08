Le formazioni di Lecce-Atalanta: Gasperini manda in campo subito i nuovi arrivati

Pochi minuti fa i tecnici di Lecce e Atalanta hanno reso noti gli undici titolari che alle 18.30 scenderanno in campo al Via del Mare, in quella che rappresenta per entrambe la partita di esordio. A differenza di Raffaele Palladino, che ha aspettato a mandare in campo gli ultimi arrivati, Giampiero Gasperini manda in campo dal primo minuto il nuovo arrivato Marco Brescianini: l’ex Frosinone sarà alle spalle della coppia De Katelaere-Retegui, anche lui arrivato negli ultimi giorni.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.