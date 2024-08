Il buon pareggio contro la Fiorentina non frena il Parma: Pecchia ha bisogno di rinforzi. Il grande obiettivo gioca nel Venezia

Il buon pareggio di sabato contro la Fiorentina non frena il lavoro della dirigenza del Parma, decisa a sfruttare questi ultimi undici giorni di mercato per colmare numericamente la rosa messa a disposizione di Fabio Pecchia. Il tecnico di Formia, dimostrando di essere sempre più padrone della squadra, ha gestito la rosa con grande attenzione, dosando le forze e preservando i giocatori chiave per evitare infortuni. Questa gestione ha portato a un buon risultato contro una Fiorentina abituata a lottare nelle zone alte della classifica e a competere in Europa. La società emiliana è comunque consapevole della necessità di rinforzare la rosa e allo stesso tempo di sfoltirla, per mantenere equilibrio e competitività, e scongiurare la retrocessione.

Dopo i problemi con Inter e Fiorentina, il centrocampista potrebbe finire al Parma

Secondo quanto riportato quest’oggi da ForzaParma.it sono previsti gli arrivi di un difensore e di un attaccante prima della chiusura del mercato il 30 agosto, con le ultime ore che potrebbero rivelarsi decisive. Il primo obiettivo è però a centrocampo, ed è un giocatore corteggiato a lungo dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Stiamo parlando del centrocampista del Venezia Tanner Tessman che, tramontati i trasferimenti ad Inter e Fiorentina, adesso che è stato messo fuorirosa potrebbe davvero accettare un’offerta meno ambiziosa di quelle rifiutate finora. Trattativa complicata ma non impossibile, con i Ducali che potrebbero far forza sul fatto che il giocatore rischierebbe di restare un anno fermo. Il secondo nome della lista è quello di Tommaso Pobega, seguito anche lui dai viola, ma vicino al trasferimento al Genoa.