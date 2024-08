Il Chelsea potrebbe offrire un attaccante alla Juventus per Chiesa. Trattativa che esclude l'arrivo di Gonzalez?

Oltre ad essere legato alla volontà di Rocco Commisso di cederlo o meno, con il patron viola che prima o poi dovrà piegarsi alla volontà del giocatore, il futuro di Nicolas Gonzalez è condizionato anche da quello che sarà il destino di Federico Chiesa. L’ex esterno viola, messo ai margini da Thiago Motta, dovrà probabilmente partire prima che i bianconeri possano poi “fiondarsi” sull’argentino. Gli interessati per Chiesa tuttavia scarseggiano, tra la stagione travagliata sotto la guida di Allegri ed il fallimento all’Europeo con l'Italia, e per questo negli ultimi giorni sta prendendo quota la possibilità di una cessione all’estero.

Il futuro di Chiesa potrebbe essere all'estero

Sono stati tanti i sondaggi dalla Premier League, anche se nessun club finora ha presentato un’offerta ufficiale alla Juventus. In un primo momento il Liverpool era in pole position, ma negli ultimi giorni potrebbe emergere un forte interessamento del Chelsea, almeno per quello che filtra dal Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Mirror in casa Blues è ufficialmente scoppiato il caso Sterling, che ieri non è stato convocato per la sfida contro il Manchester City, tanto che nelle ultime di mercato potrebbe prendere quota un clamoroso scambio tra i due club.

Il Chelsea potrebbe offrire un attaccante per l'ex viola

Secondo il tabloid inglese, il club londinese nei prossimi giorni vorrebbe presentare un'offerta alla Juventus per scambiare Sterling con Chiesa. Un'indiscrezione che lascia perplessi considerando il problema serio dell'organico folto di Maresca, con la formula dello scambio nemmeno così apprezzata dai Blues. Eppure la possibilità non va esclusa - evidenzia il tabloid inglese - visti i rapporti tessuti tra Sterling e la società bianconera prima della finestra di mercato estiva. Che l’arrivo dell’esterno inglese possa frenare i bianconeri sul fronte Nico Gonzalez?