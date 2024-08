In attesa di capire quale sarà il futuro di Tessmann, il Venezia accoglie un centrocampista della Juventus: i dettagli dell'operazione

A 6 giorni dalla trasferta di Firenze, il Venezia di Eusebio Di Francesco è pronto a chiudere un nuovo colpo a centrocampo per chiudere il discorso per quello che riguarda la mediana. In attesa di capire cosa ne sarà di Tanner Tessmann, che ha già fatto saltare due trattative dopo la richiesta di cessione, questo pomeriggio i lagunari hanno concluso un colpo dalla Juventus.

In attesa di capire quel che sarà di Tessmann, il Venezia accoglie il suo possibile sostituto

Secondo quanto riportato quest’oggi da SkySport, entro la serata è attesa la firma di Nicolussi Caviglia, uno dei tanti esuberi della Juventus di Thiago Motta. Il club arancioverde avevano l’accordo con il giocatore da tempo ma hanno dovuto allungare i tempi a causa dei problemi accorsi per quello che riguardava la cessione di Tanner Tessmann alla Fiorentina, saltata poi a causa delle richieste esose degli agenti del giocatore.

Ufficiale l'arrivo dell'ex Juventus: i dettagli dell'operazione

Il centrocampista classe 2000, dopo tante stagioni in prestito, lascia la Juventus a titolo definitivo. Resi noti anche i dettagli dell’operazione: Nicolussi Caviglia si trasferirà a Venezia per una cifra di circa 5 milioni, che comprendono una parte fissa ed alcuni bonus. Resta ancora da capire se sarà disponibile per la partita di domenica contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.