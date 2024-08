In attesa di novità sul futuro, Nico Gonzalez riceve la chiamata dall'Argentina per i prossimi impegni. Martinez Quarta, invece...

E' tra i convocati dell'Argentina l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, chiamato da Lionel Scaloni per i prossimi impegni di settembre contro Cile e Colombia, gare valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo.

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, il 6 e il 10 settembre, dunque, Nico Gonzalez sarà in Sudamerica con la propria nazionale. Non sono presenti nella lista, invece, né Martinez Quarta né Lucas Beltran, rimasti out. Questa la lista completa: