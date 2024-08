A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sull'esordio della Fiorentina a Parma con il pareggio per 1-1. Queste le sue parole: "La squadra viola è in piena costruzione, al contrario del Parma che gioca insieme da tre anni. Spero nei prossimi giorni arrivino grandi nomi dal mercato, uno in difesa e uno a centrocampo.

Il modo di giocare è cambiato tanto rispetto a Italiano. Mi intriga, non so se è più forte di quella dello scorso anno. Kean mi piace, ma il problema dei viola è dietro. La difesa traballa e a Parma i centrali non mi sono piaciuti. Nico via? Se arrivano un difensore e un centrocampista firmerei per la sua cessione. Davanti siamo meglio dello scorso anno".