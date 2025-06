Perno della Primavera della Fiorentina, poi il mancato riscatto. Ma potrebbe essere arrivato il momento di Berti: su di lui 2 squadre di Serie A

Ben figurò nella Primavera della Fiorentina allenata da Aquilani, sfiorando anche lo scudetto: sembrava scontato il suo riscatto, e invece la Fiorentina fece retrofront, tornando al Cesena prima in Serie C e poi in Serie B: si tratta di Tommaso Berti, che ha raccolto 30 presenze corredate da 2 gol e 2 assist in stagione.

Come riporta il giornalista Orazio Accomando, se non ci ha pensato la Fiorentina, ci penserà una tra Sassuolo e Parma, molto vicine al giocatore e intenzionate a far assaggiare al classe 2004 la Serie A. Sullo sfondo anche l'Empoli, che però dovrebbe convincere il ragazzo a non cambiare categoria, rimanendo nella serie cadetta: trattativa più difficile.