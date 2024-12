Questo pomeriggio Filippo Colasanto, esperto di calcio argentino, ha avuto modo di analizzare l’imminente passaggio del difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta al River Plate. Questo un estratto delle sue considerazioni a Lady Radio:

“Da quello che ho appreso nelle ultime ore, parlando con personalità vicino al River Plate, il club è veramente intenzionato a prendere il ragazzo, cosa che lo porterà probabilmente ad alzare l’offerta presentata alla Fiorentina. I viola fanno bene ad aspettare, perchè quando sono le squadre a scegliere giocatori dai campionati europei le trattative sono sempre delle battaglie. Personalmente sono dispiaciuto che Lucas scelga di fare questo ritorno in patria cosi presto, l’ho sempre visto come un giocatore importante con importanti margini di miglioramento e futuro capitano della Fiorentina. Non capisco la sua scelta, fossi stato il suo agente avrei trovato un’altra opzione in Europa prima di tornare in Argentina, l’unico motivo di attrazione può essere quello della mancanza di offerte dai top club europei".

"La scelta non è economica: ha influito la volontà del ragazzo"

Ha anche aggiunto: “Se l’ingaggio ha influito sul prezzo? Non credo che ci sia un disegno economico dietro questa cessione, quanto una forte volontà del giocatore di cambiare aria. Anche perchè è l prima volta che un ragazzo cosi giovane, nel giro della nazionale argentina, decida di fare questo passo indietro. E’ anche vero che il River è forte, ma giocare in Europa anche in club non di primissimo livello è tutt’altra cosa: Scaloni ha un occhio di riguardo per quelli che giocano nei top campionati europei. Per un difensore la cosa è ancora piu marcata: in Sudamerica non trovi attaccanti come quelli che circolano nei campionati europei, il giocatore così si abitua ad esprimersi ad alti livelli”.

“Palladino si è meritato la Fiorentina”

Qualche parola su Palladino: “E’ un allenatore che ha fatto benissimo in un esperienza come quella di Monza: da subentrato in una neo promossa riesci a salvarsi e a fare un secondo anno in tranquillità. Si era trovato una squadra che era in alto mare, rendendogli una tranquillità di gioco importante che ha fatto raggiungere gli obiettivi stagionali senza problemi. Con Galliani poi aveva un confronto giornaliera con una delle più importanti personalità del calcio italiano. Si è cosi meritato l’upgrade in una piazza come quella di Firenze, e dopo una brutta partenza adesso la sua Fiorentina vola a vele spiegate. Nel calcio bisogna avere pazienza”.

“Con Valentini servirà pazienza ma è molto forte”

Ha poi concluso parlando di Nicolas Valentini: “E’ un giocatore intelligente e molto forte. Viene da una realtà uguale o forse piu importante del River, sicuramente piu formativa. Giocare alla Bombonera, parola di Romario, è come giocare all’inferno. Giocare ad esempio partite come quella di domani contro la Juventus, a lui non fa ne caldo ne freddo. E’ chiaro che è quasi un anno che non fa una partita ufficiale, e questo dovrà capito. Servirà un po’ di tempo e un po’ di pazienza. Assolutamente non può fare il ruolo di Quarta: questo perchè è un centrale puro ed è mancino”.