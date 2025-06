Fazzini, Viti e poi? Il pressing sugli Esposito. Altri discorsi aperti con l'Empoli e spunta un francese

Prima Dzeko, poi Fazzini e Viti e poi? La Fiorentina si è già mossa nel corso di questo mercato estivo (che tra l'altro ancora deve prendere il via ufficialmente) ma c'è l'intenzione di fare altro ancora.

Gli Esposito

Intanto c'è il pressing su Sebastiano Esposito, che potrebbe rivelarsi utile come seconda punta, così come piace anche il fratello Pio Esposito. Di entrambi, il diesse Daniele Pradè ne riparlerà con i dirigenti dell'Inter.

Ancora Empoli

Ancora Empoli. Sono in piedi i discorsi per Tino Anjorin un'operazione articolata per via di quel 50% che il club azzurro dovrebbe girare al Chelsea in caso di rivendita.

Pista Reims

E nel frattempo i viola in mezzo al campo valutano altri profili come quello di Valentin Atangana, centrocampista del Reims classe 2005. Valutazione 10 milioni di euro.