Pedullà: "Sta nascendo una Fiorentina italiana. Fazzini e Viti operazioni solo da ufficializzare. Piace Sebastiano Esposito. Su Kean..."

Sul suo canale You Tube Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sta nascendo una Fiorentina italiana, con un'altra filosofia. Negli ultimi due mercati la società viola ha investito tanto, ma a mio parere non ha raccolto molto. Si prepara ad accogliere un allenatore diverso che metterà una mano diversa rispetto a quella di Palladino. Si vuole fare una squadra con una costola italiana.

Dzeko non lo è, ma è come se lo fosse. Può giocare part-time o a tempo pieno senza problemi. Poi arrivano Fazzini e Viti, che sono operazioni solo da ufficializzare. Sono la conferma dlla volontà italiana della Viola: c'è Fagioli, c'è Parisi, c'è Mandragora, c'è Comuzzo, c'è Ranieri…. C'è Kean, almeno che qualcuno non svalvoli presentando un'offerta pari alla clausola. Sebastiano Esposito piace, ed è un altro italiano".