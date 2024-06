Agresti: "Kean perfetto per Firenze, Palladino lo voleva a Monza già a gennaio. Stagione a secco? Tanta sfortuna..."

Romeo Agresti, noto giornalista vicino alle vicende bianconere, è passato a Radio Bruno Toscana dove ha fatto un focus specifico su Moise Kean, attaccante della Juventus, vicino all'approdo alla Fiorentina: “Lo vedrei molto bene nella Fiorentina di Palladino. E' vero, nell'ultima stagione non è riuscito a segnare, ma è stato anche sfortunato se pensiamo alla doppietta annullata con il Verona e ad altre reti negate per pochi centimetri dal VAR. Inoltre, Kean ha sofferto qualche problemino fisico…”.

“Palladino lo cercava già a Monza…”

“Palladino lo voleva già al Monza lo scorso gennaio e per questo la reputo un'operazione win-win per ambo le parti, Fiorentina e Juventus. Kean nei Giovanissimi della Juve prendeva letteralmente a pallate i pari età, poi crescendo ha dato il meglio di sé con un attaccante al suo fianco. A Parigi ha segnato 17 gol e non è successo troppo tempo addietro… Firenze, secondo me, sarebbe la piazza perfetta per lui”.

“Esperienza da vendere”

“Io lo vedo come l'attaccante centrale della Viola, con Gonzalez da una parte e un altro esterno forte dall'altra. Moise ha 24 anni, dunque c'è tutto un potenziale da esprimere: potenza e velocità sono le sue caratteristiche principali. Ha comunque già esperienza da vendere, avendo già militato in Serie A, Premier League e Ligue 1. Da quanto ne so io, Kean ha già l'accordo totale con la Fiorentina, dato che il suo contratto con la Juve scade nel 2025. E siamo solo al 27 giugno… il suo ingaggio in Viola dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,2 milioni a stagione”.