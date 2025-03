Tegola Gasperini, che perde un altro difensore dopo Djimsiti: risentimento muscolare con l'Under 21

In avvicinamento alla sfida del Franchi di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Atalanta, continuano le preoccupazioni legate agli infortuni a Bergamo.

Non solo Djimsiti, ora Gasperini dovrà aggiungere un altro difensore alla lista degli infortunati in questa pausa nazionali: si tratta di Marco Palestra, che ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra e che quindi, con ogni probabilità, non sarà presente a Firenze. Tegola che arriva dopo, come detto, quella del difensore albanese, uscito malconcio dall'ultimo incontro di Nations League della sua Albania.