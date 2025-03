Proprietari mecenati in Serie A: Commisso all'ottavo posto di questa particolare classifica di spese

Calcio e Finanza ha stilato la lista di proprietari delle squadre italiane che hanno versato più soldi nei propri club, nel periodo di tempo che va dal 2020 al 2024: l'ammontare complessivo di tutte le società arriva ad una vertiginosa cifra di 3 miliardi di euro, ma chi sono i più attivi in questo senso?

Al primo posto, non con poco distacco, troviamo i Friedkin, gli americani a capo della Roma: per loro si registrano versamenti da oltre 700 milioni di euro, quasi il doppio della seconda classificata, il fondo Exor della Juventus. Al terzo posto torna un americano, l'imoprenditore Kyle Krause, alla guida del Parma. E la Fiorentina? Rocco Commisso si posiziona all'ottavo posto, con 114,1 milioni di euro versati nelle casse gigliate. Chiude la classifica il Torino di Urbano Cairo, che avrebbe versato “solo” 16.5 milioni di euro nelle casse granata. Ecco la classifica completa, come riportata da Transfermarkt: