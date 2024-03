Bucchioni: "Mi è stato detto che la Fiorentina cerca un allenatore giovane, Barone voleva dare continuità al lavoro di Italiano"

Il giornalista e tifoso viola Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno le possibili mosse della società viola per l'allenatore del futuro, dato che - a detta dell'esperto opinionista - Italiano lascerà la Fiorentina:

L'identikit di Pradè

“L’identikit che mi hanno raccontato porta non ad un tecnico già fatto come Sarri ma uno alla Italiano che porti avanti il suo lavoro. Il successore mi è stato descritto come un allenatore giovane. Palladino, Gilardino o lo stesso De Rossi, che Pradè voleva già a Firenze dopo Iachini".

Le ultime volontà di Barone

E ancora: “Joe Barone avrebbe voluto continuare il lavoro di Italiano. ‘Cerchiamo un allenatore che gli assomigli’, l’idea condivisa con Commisso era questa. Pradè portò a Firenze Montella che era un ‘giochista’ e quindi penso che si continuerà con questa linea”.