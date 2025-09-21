A Las Palmas, nelle isole Canarie, è scoppiata l'Amatucci-mania: il centrocampista centrale classe 2004, in prestito dalla Fiorentina dopo essere stato tra i migliori interpreti del suo ruolo nella scorsa stagione, passata alla Salernitana in Serie B e conclusasi con la retrocessione, sta incantando i tifosi spagnoli con le sue giocate in mezzo al campo.

I numeri della sua partita

Ieri sera il Las Palmas ha giocato, e vinto, contro il Leganes: altri 90 minuti in campo per Amatucci, che agisce da centrocampista centrale in una linea a 4. Pur non essendo stata - statisticamente parlando - la sua partita migliore, il centrocampista della Fiorentina ha fatto registrare l'86% di passaggi precisi, a corredo di 6 duelli vinti, 4 falli subiti, 2 rinvii difensivi e 1 tiro bloccato.

Una tifoseria innamorata

I tifosi sono in visibilio, e la Fiorentina gongola: “Amatucci un top di reparto”, “Sono innamorato di Amatucci”, “Col pallone fa ciò che vuole, è un genio”, e addirittura “Che giocatore sta per scoprire il mondo se gli danno minuti in una big europea, e in più ha la grinta per correre tutta la partita, è instancabile”. Un talento quindi che la Fiorentina dovrà essere brava a valorizzare, in un reparto nevralgico come quello di centrocampo.

Alcuni dei commenti sopracitati

Bns días gente de provecho añoche no dije nada del partido por estabmos de romería aquí en el pueblo. Solo digo algo SUBIMOS



ESTOY ENAMORADO DE AMATUCCI — Amatuccismo (@AmatuccinistaA) September 21, 2025

Para Amatucci es un día normal en la oficina, si no fuera ilegal jugaría desnudo, que jugador va a descubrir el mundo si le dan minutos en un grande de Europa además tiene aguante para todo el partido es incombustible. — Pablo Llopis López (@PabloLlopisLpe2) September 20, 2025