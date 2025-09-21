A Las Palmas è scoppiata l'Amatucci-mania: altri 90 minuti in campo per il centrocampista della Fiorentina e altra pioggia di commenti entusiastici
A Las Palmas, nelle isole Canarie, è scoppiata l'Amatucci-mania: il centrocampista centrale classe 2004, in prestito dalla Fiorentina dopo essere stato tra i migliori interpreti del suo ruolo nella scorsa stagione, passata alla Salernitana in Serie B e conclusasi con la retrocessione, sta incantando i tifosi spagnoli con le sue giocate in mezzo al campo.
I numeri della sua partita
Ieri sera il Las Palmas ha giocato, e vinto, contro il Leganes: altri 90 minuti in campo per Amatucci, che agisce da centrocampista centrale in una linea a 4. Pur non essendo stata - statisticamente parlando - la sua partita migliore, il centrocampista della Fiorentina ha fatto registrare l'86% di passaggi precisi, a corredo di 6 duelli vinti, 4 falli subiti, 2 rinvii difensivi e 1 tiro bloccato.
Una tifoseria innamorata
I tifosi sono in visibilio, e la Fiorentina gongola: “Amatucci un top di reparto”, “Sono innamorato di Amatucci”, “Col pallone fa ciò che vuole, è un genio”, e addirittura “Che giocatore sta per scoprire il mondo se gli danno minuti in una big europea, e in più ha la grinta per correre tutta la partita, è instancabile”. Un talento quindi che la Fiorentina dovrà essere brava a valorizzare, in un reparto nevralgico come quello di centrocampo.