L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è stato intervistato da NewsSuperscommesse.it e si è soffermato su alcuni argomenti caldi di casa viola.

‘Penso vedremo una Fiorentina più forte, Palladino sarà accontentato’

“Dal mio punto di vista vedremo una Fiorentina più forte a fine agosto. Anche se credo che i dirigenti viola debbano darsi una mossa per fare gli acquisti che servono. In particolare, devono star dietro a quello che vuole ed ha chiesto l’allenatore. Ma io credo che alla fine verrà accontentato. Sabato scorso ho visto la partita e tante volte abbiamo rischiato con il Friburgo di subire gol proprio a causa della costruzione dal basso. La ritengo una scelta produttiva se riesci ad uscire, grazie a dei calciatori adatti. Ma tante volte puoi, invece, far fatica e rischiare anche di regalare dei goal agli avversari. Io resto quindi favorevole alla costruzione dal basso solo se essa è funzionale a dei buoni risultati. Se devo rischiare ogni volta, meglio optare per scelte diverse”.

‘Martinelli e Fortini sono pronti, poi punto su Bianco’

“Quale giovane vedo già pronto per la Fiorentina? Tommaso Martinelli, che ormai da tanto tempo è in pianta stabile in prima squadra, nonostante sia un portiere del 2006. E, dello stesso anno, anche Niccolò Fortini, altro diciottenne che, secondo me, potrà dire la sua. Lo vedo già pronto per la sua età. Tra quelli giovani, ma non più giovanissimi, ti dico assolutamente Alessandro Bianco”.