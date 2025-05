Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato in collegamento a “Quelli che…” il caos legato agli allenatori di Serie A che stanno cercando casa, uno su tutti il caso di Sarri, vicino alla Lazio. Questo un estratto del suo commento.

“Contatto tra Sarri e Lotito ben avviati, non c'è stata solo una chiacchierata. Hanno approfondito tematiche contrattuali ed è stato offerto un biennale a circa 3 milioni di euro: per l'allenatore è l'ultima scelta importante della carriera, e Lotito si aspettava già una risposta ieri, ma non è arrivata, forse per quanto successo sulle altre panchine. La Fiorentina non è orientata al profilo di Sarri, e Palladino non è preso in considerazione dall'Atalanta, mentre Sarri lo è. Io credo quindi che l'allenatore toscano stia aspettando l'evoluzione della situazione di Bergamo”