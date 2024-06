Non c'è solo Colpani: Un altro giocatore avuto al Monza potrebbe seguire Palladino

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore della Fiorentina con due anni di contratto. Da adesso in poi ci sarà per lui da portare avanti un lavoro in comune con Pradè e il nuovo direttore tecnico Goretti per poter allestire una squadra che sia competitiva.

Non solo Colpani

E per quanto riguarda i giocatori avuti al Monza che potrebbero seguirlo, non si parla solo di Colpani. Sul Corriere dello Sport-Stadio viene fatto riferimento a Valentin Carboni, talento argentino dell’Inter prestato in stagione al club biancorosso, che già a gennaio era finito nel mirino viola.

Venti milioni

Il costo del cartellino dell'argentino in inverno era non meno di venti milioni e ora chissà.