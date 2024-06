Palladino porta un regalo a Firenze? Un "big" del Monza potrebbe seguirlo alla Fiorentina

Con l'imminente firma sul contratto di Raffaele Palladino alla Fiorentina, potrebbe sbarcare a Firenze anche un Nazionale italiano. Un ragazzo del '99 che in questa stagione ha fatto molto parlare di sé.

Palladino porta un regalo?

Stiamo parlando di Andrea Colpani, che - come riferisce Gianluca Di Marzio - potrebbe essere il regalo del prossimo tecnico gigliato al club di Commisso. Palladino, infatti, vorrebbe portarlo con sé a Firenze. Tuttavia, ancora non c'è stato nessun contatto fra Monza e Fiorentina per l'attaccante italiano.

Colpani al posto di…?

Per la precisione, il ruolo più consono di Colpani è lo stesso di Bonaventura, che - come ben sappiamo - potrebbe lasciare la Fiorentina dopo quattro stagioni.