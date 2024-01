L'Atletico Madrid crede in Kean e lo prende in prestito oneroso. Superata concorrenza (anche) della Fiorentina

Moise Kean verrà accontentato e volerà nella Liga come desiderava da qualche settimana. Una decisone ben precisa quella presa dall’attaccante della Juventus, che ha scelto di andare all’Atletico Madrid e che ha visto nel campionato spagnolo il suo trampolino di lancio per prendere la rincorsa verso Euro 2024.

Su Tuttosport si legge che l’Atletico prenderà il giocatore in prestito oneroso (pagandolo 400 mila euro) e che ci crede molto in lui. Per assicurarselo i Colchoneros hanno superato una nutrita concorrenza internazionale che, sempre secondo il quotidiano sportivo torinese, era composta da Siviglia, Rennes, Fiorentina e Monza.