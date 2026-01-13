​​

Baldanzi-Fiorentina finisce in stand by: riflessioni in corso in casa viola

Secondo quanto raccontato da Matteo De Santis de La Stampa a Roma Sport, la trattativa tra la FiorentinaTommaso Baldanzi è in stand-by. 

Riflessioni in corso

L’operazione non è naufragata ma la Fiorentina sta riflettendo se investire sul giovane giallorosso. Da capire chiaramente anche se l'ingresso del calciatore giallorosso sia legato o meno alla chiusura imminente della trattativa per Harrison dal Leeds 

