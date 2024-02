Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha commentato l'arrivo in Sardegna di Yerry Mina, ex difensore della Fiorentina. Ex per modo di dire, in realtà, dato che in Viola l'abbiamo visto in rarissime occasioni… A seguire le parole di Ranieri su Mina:

“La società si è mossa bene sul mercato. Mina lo volevamo da questa estate mentre Gaetano lo avevamo nel mirino, molto contento che siano arrivati. Mina è una forza della natura, ha personalità ed esperienza, spero di quadrare la difesa con lui. E' un giocatore che ha giocato ovunque, ha un bel bagaglio”.

Infine: “Devo solo metterlo bene fisicamente perché ha giocato poco, spero non si faccia male perché è soggetto ad alcuni problemini, lui vuole sempre giocare e dice che sta sempre bene anche quando dovrebbe riposare”.