Palladino: "Vivo per la Fiorentina e sto dando il cento per cento per questa società. Non abbiamo mai snobbato la Conference"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da Sport TV, emittente che trasmetterà la gara di stasera di Conference League, contro il Celje, in Slovenia.

“Mai snobbato la Conference”

“Vogliamo competere alla grande sia in campionato che in Conference - spiega Palladino - per noi sono tutt'e due importanti e non abbiamo snobbato alcuna partita”.

“Vogliamo fare una grande prestazione”

Relativamente al Celje: “Nei primi dieci minuti hanno calciato due volte in porta all'andata, ma questa volta siamo nel nostro stadio e vogliamo partire bene e partire forte, sappiamo che abbiamo un gol di vantaggio ma vogliamo fare una bella prestazione in casa nostra e davanti ai nostri tifosi”.

“Vivo per la Fiorentina”

E infine: “La pressione c'è sempre quando fai l'allenatore. Ho tante responsabilità, ma queste ti danno lo stimolo per fare sempre meglio. Sono concentrato sulla panchina della Fiorentina, vivo per questa squadra e sto cercando di dare il cento per cento per questa società”.