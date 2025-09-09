Si contano quattro indisponibili tra le fila del Napoli: una rosa a mezzo servizio per Conte in vista della sfida alla Fiorentina

Ancora problemi in casa Napoli: in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma per sabato sera, Conte si ritrova a fare la conta degli indisponibili. Una lista che conta già diversi giocatori, out per la sfida del Franchi, ma che vedrà anche un volto nuovo.

Gli assenti noti

Oltre al ben noto Lukaku, che sarà assente fino ad almeno dicembre, il Napoli ha perso uno dei suoi due centrali difensivi in Rrahmani: infortunatosi con la maglia del suo Kosovo in questa pausa Nazionali, l'ex Hellas non sarà a disposizione di Conte contro la Fiorentina. Altra assenza anche per Miguel Gutierrez: il classe 2001, prelevato dal Girona nell'ultima sessione di mercato, non sarà arruolabile e dovrà ancora attendere per il suo esordio ufficiale.

Qualche speranza di recupero?

C'è invece una flebile speranza per Neres: il brasiliano ha trovato i primi minuti stagionali alla prima di campionato, salvo poi saltare la seconda per infortunio, tuttavia non è da escludersi un recupero lampo per la sfida di sabato. A somme tirate, dunque, il Napoli potrebbe essere costretto a fare a meno di questi quattro giocatori.

Un esordio in vista

Non solo brutte notizie, però: quella di sabato sarà anche la prima convocazione per Hojlund, attaccante danese che cerca i suoi primi minuti con la maglia del Napoli. Con Lukaku out per infortunio, sarà quindi Lucca a contendergli il posto da titolare.