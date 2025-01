Fuori due! La Fiorentina cambia volto in attacco anche attraverso le cessioni

In attesa dell'arrivo di Zaniolo, la Fiorentina cambia volto in attacco anche attraverso le cessioni.

Ikone oggi svolgerà le proprie visite mediche a Como e se ne va in prestito con diritto di riscatto alla società lariana.

Nel frattempo il club viola e l'Empoli hanno praticamente definito il passaggio di Kouame in maglia azzurra. Anche in questo caso si tratta di una cessione in prestito, soluzione che non era graditissima all'ivoriano. A fare la differenza però è stata la destinazione perché andando ad Empoli resterà comunque vicino alla propria famiglia.