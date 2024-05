Joos: "Fiorentina resta un club regionale, il modo di giocare di viola favorisce il Bruges. I tempi delle super stelle non esistono più"

In Belgio la partita tra Fiorentina e Club Brugge verrà commentata da Filip Joos. Il giornalista lavora per il servizio sportivo Sporza (sia radio che TV) dell'emittente pubblica fiamminga VRT.

“Il Club Brugge è favorito”

Ed è convinto che la squadra belga possa passare: "Per me il Club Brugge è favorito - ha detto - Innanzitutto perché è in un grande momento. Ma anche perché penso che il modo di giocare della Fiorentina non vada certo a discapito dei nerazzurri".

Poi aggiunge sulla compagine viola: “E' una squadra che vuole davvero la palla. È quella che fa più tiri in porta in Serie A, ma è lontana dai migliori in classifica. Ciò dimostra che sta facendo abbastanza bene come squadra, ma non individualmente. Non c'è una super stella. Quei tempi dove c'erano Batistuta e altri non esistono più”.

“Fiorentina club regionale”

E inoltre: “La Fiorentina resta un club regionale. Sui giornali si parla soprattutto della battaglia per Joshua Zirkzee tra Milan, Inter e Juventus. Ma state certi che stasera ci sarà vita qui in regione e in città. In particolare, la Curva Fiesole è sempre suggestiva con la sua forma a ferro di cavallo”.