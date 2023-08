Bucchioni: "Fisiologico non essere al top in questo momento. Sottil in questo modo rischia di diventare irritante"

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Lecce e non solo: "Normale che a questo punto della stagione non si sia al 100%. La squadra viola ha bisogno di essere al top della condizione per giocare come sa. Il calo è fisiologico. La vicenda Amrabat? Non è concentrato, ma la società viola può anche tenerselo. Non lo puoi svendere.

Sottil poteva partire, anche ieri ha fatto vedere di voler dimostrare, ma abbassa troppo la testa e cerca la giocata della vita. In questo modo rischia di diventare irritante. Non credo che il gradino che cerca di salire lo possa fare a Firenze"