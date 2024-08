Non sarà una contropartita dell'affare Gonzalez ma poco ci manca, perché di fatto le due trattative arriveranno a conclusione a distanza ravvicinata. L'argentino a Torino, Filip Kostic invece dovrebbe fare il percorso inverso: l'assenso di massima l'ha già dato, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Il ds bianconero Giuntoli lo valuta 8 milioni ma si dovrebbe andare verso il classico prestito, con obbligo di riscatto (non dimentichiamo che Kostic compirà 32 anni a novembre).

Chi farà una gran fatica, salvo uscite improvvise, è Fabiano Parisi, che ha già la concorrenza complicata di Biraghi davanti a sé e con Kostic vedrebbe ulteriormente ridotto lo spazio.